Pourtant pris en flagrant délit d’in­jures envers l’ar­bitre de chaise suite à un litige sur une balle qui aurait doublé, ce vendredi lors de sa demi‐finale perdue face à Carlos Alcaraz à Wimbledon, Daniil Medvedev a assuré en confé­rence de presse d’après match qu’il avait en fait dit quelque chose dans sa langue natale.

Une théorie qu’on a bien du mal à croire alors que beau­coup, obser­va­teurs comme experts de la lecture labiale, s’ac­cordent pour dire, au vu des images, qu’il a bel et bien insulté l’ar­bitre à plusieurs reprises (« Fuck you »). De plus, l’ar­bitre, qui a mani­fes­te­ment compris ce qu’a­vait dit le Russe, a quitté sa chaise pour avertir le super­vi­seur avant de lui infliger un aver­tis­se­ment plus que géné­reux. Extraits de sa confé­rence de presse.

Question : « Il y a eu un inci­dent dans le premier set lorsque l’ar­bitre a jugé que la balle avait doublé. Que lui as‐tu dit ? »

Daniil Medvedev : « Je ne sais pas si c’était un double rebond ou pas. Je pensais que non. Mais c’était délicat. Le truc, c’est qu’il y a long­temps à Roland‐Garros contre Cilic, j’ai perdu un point sur cela. Et elle n’avait pas vu que c’était un seul rebond. Alors j’avais ça en tête et j’ai pensé que ça allait jouer contre moi. J’ai dit quelque chose en russe… Ce n’était pas excessif. J’ai donc obtenu un aver­tis­se­ment pour cela. »

Question : « Avez‐vous dit « small cat » (C’est ce qu’il avait dit à l’ar­bitre lors d’un match face à Tsitsipas à l’Open d’Australie 2022, ndlr) ?

Medvedev : « Non non non. Je dirais que « small cat » sont des mots sympas mais le sens n’était pas sympa. Ici, le sens était meilleur (rires). »

Question : « Avez‐vous eu des craintes quant au fait que vous auriez pu être disqua­lifié à cause de ce que vous avez dit ? »

Medvedev : « Pas du tout parce que je n’ai rien dit de mal. Le fait est que je pense que ce serait telle­ment plus facile avec le système de vidéo. Parce que le système vidéo montre le rebond. S’il y avait un rebond, cela le montre­rait. Et puis si nous l’utilisons, nous n’aurons jamais cette situa­tion. Je ne sais pas pour­quoi nous n’uti­li­sons pas le système de vidéo pour le double rebond. »