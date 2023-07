Interrogé sur les moments où il avait été le plus drôle en dehors des courts, Daniil a insisté sur ses fameuses prises de paroles.

« Je n’aime pas être connu pour des crises de colère ou des choses comme ça, parce que c’est ce que je regrette. Pour ce qui est des choses amusantes, j’adore ça. J’aime le fait que, main­te­nant, les médias sociaux sont tout ce qu’il y a de plus impor­tant, alors peut‐être que lorsque j’aurai 50 ans, je pourrai encore voir mes vidéos avec des choses amusantes. Peut‐être qu’ils les montre­ront aux enfants qui ne me verront pas jouer. Ils diront : « Regardez, il y a un gars qui a fait des choses folles sur le terrain ». J’espère que ce sont les bonnes. Laquelle dois‐je choisir, la meilleure ? J’en ai eu de bonnes. Oui, je choi­si­rais mes célèbres discours. J’adore mes discours et mes inter­views après le match. Je n’en choi­sirai pas un. Oui, la finale de l’US Open quand j’ai perdu contre Rafa a été très amusante parce que j’étais déçu, mais j’ai réussi à bien jouer »