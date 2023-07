Questionné en confé­rence de presse à Wimbledon sur le cas du joueur améri­cain Jenson Brooksby, suspendu provi­soi­re­ment pour avoir manqué trois contrôles anti­do­pages de suite, Daniil Medvedev a eu une réponse à la fois drôle et prag­ma­tique. À son image en somme.

« Je pense que l’an­ti­do­page en général dans le sport est une bonne chose. Nous en avons besoin car on ne sait jamais qui triche, qui ne triche pas. Concernant le cas Brooksby, je n’ai pas vu dans les détails, mais ce que j’ai entendu de mes entraî­neurs, il dit qu’ils n’ont pas frappé à la bonne porte et quelque chose comme ça. J’ai moi‐même eu une fois deux tests manqués. C’était la première année que j’étais sur le système ADAMS. Ce n’est pas facile. Je ne sais pas. Imagine que tu n’es pas marié et que tu décides de dormir chez ta copine qui est à une heure de chez toi, et que tu fais cela au dernier moment en oubliant de changer le créneau horaire. Cela fait déjà un test manqué. Trois peuvent aller assez vite. J’en ai eu deux pendant long­temps. Je me suis assuré que je n’al­lais pas en rater un de plus. Il ne sera pas possible que j’en rate un de plus. Depuis, je crois que je n’en ai jamais raté un. »