Alors que tous les spécia­listes sont en panique à la suite de l’éli­mi­na­tion de l’Américaine dans une partie de tableau où les stars manquent, Coco a tenu à préciser les choses en confé­rence de presse, donnant aux médias une vraie leçon de « tennis ».

« J’ai vu et joué telle­ment de tournoi du Grand Chelem où tout le monde peut gagner. Et le clas­se­ment n’est qu’un nombre. C’est fina­le­ment juste un avan­tage pour ne pas jouer une autre tête de série au premier tour. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas perdre. Nous avons vu combien de tête de série qui ont été sorties. Nous avons vu des cham­pions en titre aban­donner. Cela ne signifie rien. Je pense surtout à mon côté du tableau… même si les joueurs ne sont peut‐être pas aussi connus, ils sont toujours talen­tueux. Je pense que c’est quelque chose que les gens… les fans du jeu manquent un peu de respect envers les autres joueurs en tournée. Peut‐être que le clas­se­ment n’y est pas. Mais le niveau est là. Et ils sont ici pour une raison. Ils méritent leur place. Il n’y a pas de tirage facile. C’est un sport de compé­ti­tion. Nous voulons tous gagner. Ce serait irres­pec­tueux de la part d’un autre joueur de dire : « Ouais, cette fille est classée n’im­porte quoi et elle a cet âge… Je devrais pouvoir gagner. » Ce n’est pas le cas. Je ne prends pas en compte ce type d’ana­lyse quand il s’agit de quoi que ce soit. J’aborde chaque match avec un état d’es­prit très compé­titif, quel que soit le clas­se­ment ou la personne contre qui je joue »