Redescendu au 292e rang mondial et absent du circuit depuis le mois de février à cause d’une bles­sure, l’Australien John Millman reste néan­moins très présent sur la toile via son compte Twitter.

Connu pour ne pas faire dans la dentelle dans ses prises de posi­tion, l’an­cien 33e joueur mondial, devant sa télé­vi­sion ce samedi pour assister au duel du 3e tour entre Carlos Alcaraz et le Chilien Nicolas Jarry, s’est indigné à propos d’une décla­ra­tion d’un commen­ta­teur du tournoi.

« Comment un commen­ta­teur peut dire : « On ne connaît pas Jarry mais on apprendra à le connaître ?’ C’est plus que ridi­cule. 87 millions de personnes jouent au tennis dans le monde et ce gars est le 28e meilleur joueur actuellement. »