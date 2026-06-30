Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre Magda Linette (59e mondiale) au premier tour de Wimbledon (7−5, 6–3), Mirra Andreeva a été inter­rogé sur la décla­ra­tion de Serena Williams à son sujet. Et la récente lauréate de Roland‐Garros a répondu comme toujours avec beau­coup de sincérité.

Mirra Andreeva after beating Linette at Wimbledon



“Serena Williams has mentioned that you’re one of three players currently that she admires enor­mously. When you hear that, what does it make you think?”



Mirra : “It feels great. Those words coming from the 23‐time Grand Slam… pic.twitter.com/Vca4MxDlus — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 29, 2026

Question : « Serena Williams a déclaré que tu faisais partie des trois joueuses qu’elle admire énor­mé­ment en ce moment. Quand tu entends ça, qu’est-ce que ça t’inspire ? »

Mirra Andreeva : « Ça fait vrai­ment plaisir. Venant de la 23 fois cham­pionne en Grand Chelem… ça veut peut‐être dire quelque chose. C’est agréable d’entendre ça de la part d’une joueuse et d’une adver­saire aussi excep­tion­nelles. J’envisageais peut‐être aussi de jouer en double avec elle au Queens. Mais après avoir bien joué à Paris, nous avons décidé de ne pas parti­ciper au tournoi du Queen’s. Même si elle dit des trucs sympas comme ça, je n’ai pas vrai­ment envie de jouer contre elle. Je suis juste super contente de ne pas avoir à l’affronter. Peut‐être que je pourrai m’entraîner avec elle un jour. Mais pour l’instant, je me contente simple­ment de ce qu’elle a dit à mon sujet. »