Lors de l’interview sur le court après sa victoire contre Magda Linette (59e mondiale) au premier tour de Wimbledon (7−5, 6–3), Mirra Andreeva a été interrogé sur la déclaration de Serena Williams à son sujet. Et la récente lauréate de Roland‐Garros a répondu comme toujours avec beaucoup de sincérité.
Mirra Andreeva after beating Linette at Wimbledon— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 29, 2026
“Serena Williams has mentioned that you’re one of three players currently that she admires enormously. When you hear that, what does it make you think?”
Mirra : “It feels great. Those words coming from the 23‐time Grand Slam… pic.twitter.com/Vca4MxDlus
Question : « Serena Williams a déclaré que tu faisais partie des trois joueuses qu’elle admire énormément en ce moment. Quand tu entends ça, qu’est-ce que ça t’inspire ? »
Mirra Andreeva : « Ça fait vraiment plaisir. Venant de la 23 fois championne en Grand Chelem… ça veut peut‐être dire quelque chose. C’est agréable d’entendre ça de la part d’une joueuse et d’une adversaire aussi exceptionnelles. J’envisageais peut‐être aussi de jouer en double avec elle au Queens. Mais après avoir bien joué à Paris, nous avons décidé de ne pas participer au tournoi du Queen’s. Même si elle dit des trucs sympas comme ça, je n’ai pas vraiment envie de jouer contre elle. Je suis juste super contente de ne pas avoir à l’affronter. Peut‐être que je pourrai m’entraîner avec elle un jour. Mais pour l’instant, je me contente simplement de ce qu’elle a dit à mon sujet. »
Publié le mardi 30 juin 2026 à 14:56