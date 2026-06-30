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Mirra Andreeva sur Serena Williams : « Même si elle dit des trucs sympas comme ça, je n’ai pas vrai­ment envie de jouer contre elle »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre Magda Linette (59e mondiale) au premier tour de Wimbledon (7−5, 6–3), Mirra Andreeva a été inter­rogé sur la décla­ra­tion de Serena Williams à son sujet. Et la récente lauréate de Roland‐Garros a répondu comme toujours avec beau­coup de sincérité.

Question : « Serena Williams a déclaré que tu faisais partie des trois joueuses qu’elle admire énor­mé­ment en ce moment. Quand tu entends ça, qu’est-ce que ça t’inspire ? »

Mirra Andreeva : « Ça fait vrai­ment plaisir. Venant de la 23 fois cham­pionne en Grand Chelem… ça veut peut‐être dire quelque chose. C’est agréable d’entendre ça de la part d’une joueuse et d’une adver­saire aussi excep­tion­nelles. J’envisageais peut‐être aussi de jouer en double avec elle au Queens. Mais après avoir bien joué à Paris, nous avons décidé de ne pas parti­ciper au tournoi du Queen’s. Même si elle dit des trucs sympas comme ça, je n’ai pas vrai­ment envie de jouer contre elle. Je suis juste super contente de ne pas avoir à l’affronter. Peut‐être que je pourrai m’entraîner avec elle un jour. Mais pour l’instant, je me contente simple­ment de ce qu’elle a dit à mon sujet. »

Publié le mardi 30 juin 2026 à 14:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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