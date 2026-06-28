Lors de son média day, la joueuse russe a évoqué le come‐back de Serena, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’Andrezva a peur.

« Franchement, je n’au­rais jamais imaginé cela. Quand j’étais petite, je regar­dais ses matchs, suivais tout ce qu’elle faisait et l’en­cou­ra­geais toujours lors­qu’elle rempor­tait des Grands Chelems. Je n’ai jamais pensé que je joue­rais un jour le même tournoi qu’elle. Quand je suis arrivée au club et que je m’échauf­fais pour m’en­traîner, ils célé­braient le tirage au sort et je regar­dais en pensant que personne ne voudrait affronter Serena. Je parle pour moi : je ne voudrais pas jouer contre Serena (rires). Je serais très nerveuse. C’est incroyable qu’elle soit revenue. D’abord pour jouer le double et main­te­nant aussi l’in­di­vi­duel. C’est fantas­tique de voir ça. »