Lors de son média day, la joueuse russe a évoqué le come‐back de Serena, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’Andrezva a peur.
« Franchement, je n’aurais jamais imaginé cela. Quand j’étais petite, je regardais ses matchs, suivais tout ce qu’elle faisait et l’encourageais toujours lorsqu’elle remportait des Grands Chelems. Je n’ai jamais pensé que je jouerais un jour le même tournoi qu’elle. Quand je suis arrivée au club et que je m’échauffais pour m’entraîner, ils célébraient le tirage au sort et je regardais en pensant que personne ne voudrait affronter Serena. Je parle pour moi : je ne voudrais pas jouer contre Serena (rires). Je serais très nerveuse. C’est incroyable qu’elle soit revenue. D’abord pour jouer le double et maintenant aussi l’individuel. C’est fantastique de voir ça. »
Publié le dimanche 28 juin 2026 à 10:10