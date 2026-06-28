Accueil Wimbledon

Mirra Andreeva, tout juste titrée en Grand Chelem, a une vraie crainte : « Sincèrement, je ne veux surtout pas affronter Serena »

Par
Laurent Trupiano
-
242

Lors de son média day, la joueuse russe a évoqué le come‐back de Serena, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’Andrezva a peur.

« Franchement, je n’au­rais jamais imaginé cela. Quand j’étais petite, je regar­dais ses matchs, suivais tout ce qu’elle faisait et l’en­cou­ra­geais toujours lors­qu’elle rempor­tait des Grands Chelems. Je n’ai jamais pensé que je joue­rais un jour le même tournoi qu’elle. Quand je suis arrivée au club et que je m’échauf­fais pour m’en­traîner, ils célé­braient le tirage au sort et je regar­dais en pensant que personne ne voudrait affronter Serena. Je parle pour moi : je ne voudrais pas jouer contre Serena (rires). Je serais très nerveuse. C’est incroyable qu’elle soit revenue. D’abord pour jouer le double et main­te­nant aussi l’in­di­vi­duel. C’est fantas­tique de voir ça. »

Publié le dimanche 28 juin 2026 à 10:10

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥