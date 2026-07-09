Invité à se prononcer avant la demi‐finale de Wimbledon entre son frère, Alexander, et Arthur Fery, match où l’Allemand fera figure de grand favori, Mischa Zverev est parvenu à identifier un secteur du jeu où le Britannique risque de souffrir.
« Il n’est pas rapide de ce côté‐là. Si Sascha veut le neutraliser, il doit viser son revers une ou deux fois. L’occasion finira par se présenter. Sascha est capable de réaliser des coups gagnants autant côté revers que coup droit – de manière variée, dans les deux coins du court. C’est ce qui le rend si imprévisible à mes yeux. »
Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 17:17