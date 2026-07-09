Invité à se prononcer avant la demi‐finale de Wimbledon entre son frère, Alexander, et Arthur Fery, match où l’Allemand fera figure de grand favori, Mischa Zverev est parvenu à iden­ti­fier un secteur du jeu où le Britannique risque de souffrir.

« Il n’est pas rapide de ce côté‐là. Si Sascha veut le neutra­liser, il doit viser son revers une ou deux fois. L’occasion finira par se présenter. Sascha est capable de réaliser des coups gagnants autant côté revers que coup droit – de manière variée, dans les deux coins du court. C’est ce qui le rend si impré­vi­sible à mes yeux. »