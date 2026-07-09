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Mischa Zverev, frère d’Alexander, avant la demi‐finale contre Arthur Fery : « Il n’est pas rapide de ce côté‐là. Si Sascha veut le neutra­liser, il doit viser ce coup. L’occasion finira par se présenter »

Par
Thomas S
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Tennis - Wimbledon 2026 - ITF - The Championships - 06/06/2026 - Felix Auger Aliassime - Canada -

Invité à se prononcer avant la demi‐finale de Wimbledon entre son frère, Alexander, et Arthur Fery, match où l’Allemand fera figure de grand favori, Mischa Zverev est parvenu à iden­ti­fier un secteur du jeu où le Britannique risque de souffrir. 

« Il n’est pas rapide de ce côté‐là. Si Sascha veut le neutra­liser, il doit viser son revers une ou deux fois. L’occasion finira par se présenter. Sascha est capable de réaliser des coups gagnants autant côté revers que coup droit – de manière variée, dans les deux coins du court. C’est ce qui le rend si impré­vi­sible à mes yeux. »

Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 17:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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