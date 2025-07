Lors de sa confé­rence de presse, le Serbe a expliqué qu’il avait croisé Gaël Monflls dans les vestiaires et que le Français l’avait féli­cité pour sa grosse perfor­mance. Extraits.

« J’espère conti­nuer comme ça. J’ai croisé Gaël Monfils dans les vestiaires, qui patien­tait pour son match. Il m’a souri et m’a dit : « Belle journée au bureau. À notre âge, on a besoin de ce genre de matchs ». Je veux conti­nuer à jouer comme ça. Peut‐être que ce ne sera que pour un match ; dans deux jours, ce sera peut‐être diffé­rent. Je veux rester prudent, mais mes aspi­ra­tions et mes objec­tifs restent d’aller jusqu’au bout.