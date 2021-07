Au micro de BeIn, Gaël Monfils s’est dit soulagé d’avoir passé ce tour rendu diffi­cile par la qualité de son adver­saire et l’at­tente liée aux inter­rup­tions. Interrogé sur les courts qui seraient plus glis­sants que d« habi­tude, Gaël qui s’y connait, a eu une réponse qui rend hommage à Nole : « C’est dur pour moi de juger car j’ai toujours eu du mal à me déplacer sur gazon. J’ai donc l’im­pres­sion que cela glisse tout le temps. Quand on veut partir très rapi­de­ment sur un coup, c’est prati­que­ment impos­sible car il y a quand même une certaine manière de se déplacer. J’ai d’ailleurs du mal à comprendre comment font les gros joueurs spécia­listes du tennis sur herbe. Novak, il arrive même à glisser, c’est incroyable de maste­riser la glisse sur gazon. De temps e temps, cela m’est arrivé d’es­sayer mais c’était impossible »