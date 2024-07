Touché au poignet lors de sa défaite en trois sets contre Grigor Dimitrov au troi­sième tour de Wimbledon, Gaël Monfils a exprimé son inquié­tude à trois semaines du début des Jeux Olympiques de Paris (27 juillet au 4 août).

« En espé­rant que ma douleur au poignet (il est arrivé en confé­rence de presse avec une poche de glace sur l’ar­ti­cu­la­tion) ne m’empêche pas de me préparer… Quand je suis tombé au fond du court après avoir glissé, j’ai essayé de ne pas blesser le juge de ligne. J’ai dû mettre mon poignet pour me freiner et je me suis fait un peu mal au poignet. J’étais un peu inquiet pour mon genou, mais le genou allait bien. C’est davan­tage le poignet qui a posé problème. Je vais faire une écho­gra­phie. Normalement je dois jouer Hambourg. Pour l’ins­tant, je ne pense pas aux Jeux », a déclaré le Français dans des propos recueillis par L’Equipe.