« Il m’a fait une Gaël, quoi… », a lâché Ugo Humbert, battu en cinq sets par Gaël Monfils au premier tour de Wimbledon, mais fier d’avoir livré une belle bataille face à son compa­triote.

Dans des propos relayés par L’Equipe, le joueur de 38 ans a été inter­rogé sur cette décla­ra­tion du 18e joueur mondial.

Question : « Ugo Humbert disait que vous aviez encore « fait une Gaël « . Ça veut dire quoi fina­le­ment faire une Gaël ? »

Monfils : « Je ne sais pas trop en fait. Je suis content parce que c’est un mythe. Et fina­le­ment, un mythe, c’est cool quoi (sourire). Je ne sais pas trop ce qu’ils ont dans leur tête. Mais ce que je sais, c’est que moi j’en chie et je veux gagner. Je suis le mec le plus compé­ti­teur possible. D’arriver à gagner, de chal­lenger encore les petits jeunes, inté­rieu­re­ment ça me fait kiffer. Faire une Gaël, je ne sais pas ce que c’est moi non plus, mais qu’ils conti­nuent à penser que je peux faire une Gaël, c’est cool. »