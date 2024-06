Après sa défaire cruelle face au chilien Tabilo en demi‐finale du tournoi de Majorque (6−2, 2–6, 6–7), la « Monf » était quand même heureux et on le comprend de son parcours en Espagne : « Si on m’avait dit que je ferais 1⁄ 2 finale après 3 ans sans avoir joué sur gazon … »

Si on m’avait dit que je ferais 1⁄ 2 finale après 3 ans sans avoir joué sur gazon …😃🙅🏾‍♂️ pic.twitter.com/T6xWsICan8 — Gael Monfils (@Gael_Monfils) June 28, 2024

Reste à savoir comment il pourra enchaîner car l’herbe londo­nienne n’a rien à voir avec celle de Majorque.

En atten­dant cette échéance, il et son « commu­nity » manager ont pris le soin de remer­cier tous les fans qui ont posté un message, la classe…

Au premier tour à Londres, la « Monf » affron­tera son compa­triote Mannarino qui n’est pas en grande forme mais qui reste super dange­reux sur herbe.