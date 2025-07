Tombeur d’Ugo Humbert en cinq sets pour son entrée en lice, Gaël Monfils va affronter au deuxième tour un joueur qu’il a battu trois fois en quatre confron­ta­tions en la personne de Marton Fucsovics (105e mondial).

« Après le tirage, Marton m’a dit : ‘On ne s’est jamais joués sur gazon, j’es­père qu’on va gagner tous les deux notre premier match pour enfin jouer ensemble sur gazon.’ Après le premier tour, on s’est revus et on s’est dit : ‘À jeudi !’ », a raconté le Français dans des propos relayés par L’Equipe.

A noter que le Hongrois a gagné leur dernier duel à Estoril sur terre battue l’an dernier.