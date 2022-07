Éblouissant contre le fina­liste du Queen’s, Filip Krajinovic, Nick Kyrgios commence à faire peur. Il a un vrai coup à jouer dans son quart de tableau en cas de victoire contre Stefanos Tsitsipas au 3e tour. Dans une vidéo sur sa page Instagram, Patrick Mouratoglou évalue les chances de l’Australien dont il apprécie tout parti­cu­liè­re­ment le style de jeu et la personnalité.

« Nick Kyrgios est intré­pide. Il a battu le Big 3, notam­ment avec un bilan de 2–0 contre Novak Djokovic, montrant qu’il n’a pas peur de se mesurer à Djokovic et aux meilleurs joueurs du monde. Quand Kyrgios joue de son mieux, il n’y a pas beau­coup de joueurs qui peuvent le battre, surtout sur gazon. La ques­tion est de savoir s’il peut main­tenir ce niveau et cet état d’es­prit sur cinq sets, sept fois de suite ?. Il apporte passion et person­na­lité au monde du tennis. Son style de jeu exci­tant est toujours un danger pour ses adver­saires, et parti­cu­liè­re­ment sur le gazon de Wimbledon. »

Vivement samedi pour le premier gros choc de la quin­zaine entre Kyrgios et Tsitsipas.