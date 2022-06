Dans une courte vidéo sur son compte Instagram, Patrick Mouratoglou a tenu à rendre hommage à Roger Federer qu’il consi­dère comme le plus grand joueur de tous les temps sur le gazon. Et même si cette année, nous n’au­rons pas la chance de voir évoluer le joueur suisse, Patrick voulait quand même faire une mise au point tech­nique pour comprendre pour­quoi le jeu de Roger est si effi­cace sur l’herbe.

« Ce n’est un secret pour personne que Roger Federer est le plus perfor­mant sur les courts en herbe avec ses 20 titres, dont un record de 8 titres à Wimbledon. À l’ap­proche de Wimbledon, même si nous ne verrons pas Roger concourir cette année, voyons pour­quoi le gazon est sa surface la plus gagnante. Tout d’abord, son jeu de jambes. C’est l’un des prin­ci­paux facteurs de son succès. Federer est connu pour flotter sans effort sur le gazon. Il attaque la balle vers l’avant et suit ses coups au filet. Son centre de gravité, contrai­re­ment à d’autres joueurs, est toujours parfai­te­ment aligné entre ses hanches, ce qui lui permet d’être parfai­te­ment équi­libré en permanence »