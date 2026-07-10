Patrick Mouratoglou a livré son analyse avant la très attendue demi‐finale de Wimbledon entre Jannik Sinner et Novak Djokovic. Pour l’en­traî­neur fran­çais, le numéro 1 mondial part avec une nette longueur d’avance face au septuple vain­queur du tournoi, même si deux facteurs pour­raient, selon lui, rebattre les cartes.

« Jannik Sinner est le grand favori de cette demi‐finale contre Novak Djokovic, mais deux éléments pour­raient bien changer la donne. Premièrement, la météo. Deuxièmement, la demi‐finale qu’il a perdue cette année à l’Open d’Australie face à lui. Quand on pense à n’importe quel joueur, à l’exception d’Alcaraz, Sinner est toujours le grand favori, et de loin. Or, si l’on examine les confron­ta­tions directes entre Sinner et Djokovic depuis 2024, le bilan est de 5–1 en faveur de Sinner. La seule excep­tion remonte à cette année, à l’Open d’Australie, et c’est pour­quoi je pense que le fait que Novak l’ait battu jouera un rôle. Est‐ce que cela suffira ou non ? Je ne sais pas. Lorsqu’il affron­tera Novak en demi‐finales d’un Grand Chelem, comme ce fut le cas à l’Open d’Australie cette année, il devra y réflé­chir. Cela restera quelque part dans un coin de son esprit. Quant aux condi­tions météo­ro­lo­giques, je pense que Jannik a fait pres­sion pour jouer plus tard tandis que Novak a fait pres­sion pour jouer plus tôt. Cela dit, le favori est sans conteste Jannik Sinner, et de loin. »

Concernant la program­ma­tion, la demi‐finale entre Jannik Sinner et Novak Djokovic se dispu­tera après celle oppo­sant Alexander Zverev à la surprise Arthur Féry. Un choix du tournoi qui suscite de nombreuses réac­tions, puis­qu’il va à l’en­contre de la logique des tableaux et du calen­drier suivi depuis le début de cette édition 2026.