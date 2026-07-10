Patrick Mouratoglou a livré son analyse avant la très attendue demi‐finale de Wimbledon entre Jannik Sinner et Novak Djokovic. Pour l’entraîneur français, le numéro 1 mondial part avec une nette longueur d’avance face au septuple vainqueur du tournoi, même si deux facteurs pourraient, selon lui, rebattre les cartes.
« Jannik Sinner est le grand favori de cette demi‐finale contre Novak Djokovic, mais deux éléments pourraient bien changer la donne. Premièrement, la météo. Deuxièmement, la demi‐finale qu’il a perdue cette année à l’Open d’Australie face à lui. Quand on pense à n’importe quel joueur, à l’exception d’Alcaraz, Sinner est toujours le grand favori, et de loin. Or, si l’on examine les confrontations directes entre Sinner et Djokovic depuis 2024, le bilan est de 5–1 en faveur de Sinner. La seule exception remonte à cette année, à l’Open d’Australie, et c’est pourquoi je pense que le fait que Novak l’ait battu jouera un rôle. Est‐ce que cela suffira ou non ? Je ne sais pas. Lorsqu’il affrontera Novak en demi‐finales d’un Grand Chelem, comme ce fut le cas à l’Open d’Australie cette année, il devra y réfléchir. Cela restera quelque part dans un coin de son esprit. Quant aux conditions météorologiques, je pense que Jannik a fait pression pour jouer plus tard tandis que Novak a fait pression pour jouer plus tôt. Cela dit, le favori est sans conteste Jannik Sinner, et de loin. »
Concernant la programmation, la demi‐finale entre Jannik Sinner et Novak Djokovic se disputera après celle opposant Alexander Zverev à la surprise Arthur Féry. Un choix du tournoi qui suscite de nombreuses réactions, puisqu’il va à l’encontre de la logique des tableaux et du calendrier suivi depuis le début de cette édition 2026.
Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 08:40