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Mouratoglou : « Sinner est le grand favori de cette demi‐finale contre Djokovic, mais deux éléments pour­raient bien changer la donne »

Par
Baptiste Mulatier
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Patrick Mouratoglou a livré son analyse avant la très attendue demi‐finale de Wimbledon entre Jannik Sinner et Novak Djokovic. Pour l’en­traî­neur fran­çais, le numéro 1 mondial part avec une nette longueur d’avance face au septuple vain­queur du tournoi, même si deux facteurs pour­raient, selon lui, rebattre les cartes. 

« Jannik Sinner est le grand favori de cette demi‐finale contre Novak Djokovic, mais deux éléments pour­raient bien changer la donne. Premièrement, la météo. Deuxièmement, la demi‐finale qu’il a perdue cette année à l’Open d’Australie face à lui. Quand on pense à n’importe quel joueur, à l’exception d’Alcaraz, Sinner est toujours le grand favori, et de loin. Or, si l’on examine les confron­ta­tions directes entre Sinner et Djokovic depuis 2024, le bilan est de 5–1 en faveur de Sinner. La seule excep­tion remonte à cette année, à l’Open d’Australie, et c’est pour­quoi je pense que le fait que Novak l’ait battu jouera un rôle. Est‐ce que cela suffira ou non ? Je ne sais pas. Lorsqu’il affron­tera Novak en demi‐finales d’un Grand Chelem, comme ce fut le cas à l’Open d’Australie cette année, il devra y réflé­chir. Cela restera quelque part dans un coin de son esprit. Quant aux condi­tions météo­ro­lo­giques, je pense que Jannik a fait pres­sion pour jouer plus tard tandis que Novak a fait pres­sion pour jouer plus tôt. Cela dit, le favori est sans conteste Jannik Sinner, et de loin. »

Concernant la program­ma­tion, la demi‐finale entre Jannik Sinner et Novak Djokovic se dispu­tera après celle oppo­sant Alexander Zverev à la surprise Arthur Féry. Un choix du tournoi qui suscite de nombreuses réac­tions, puis­qu’il va à l’en­contre de la logique des tableaux et du calen­drier suivi depuis le début de cette édition 2026.

Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 08:40

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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