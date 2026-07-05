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Mouratoglou tranche entre Sinner et Djokovic : « Après ce qu’on a vu cette semaine, il est le favori »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il consi­dé­rait Jannik Sinner comme le favori de Wimbledon avant le début du tournoi, Patrick Mouratoglou a expliqué dans une vidéo Instagram avoir changé d’avis à l’issue de la première semaine. 

« Deux favoris à Wimbledon cette année, Sinner et Djokovic. On aurait pu s’at­tendre à voir Sinner plus haut, Djokovic plus bas, au début du tournoi. Et c’est tout le contraire. Quand on y réflé­chit, Sinner a presque tout gagné ces quatre ou cinq derniers mois. On aurait donc pu s’at­tendre à ce qu’il arrive à Wimbledon avec une confiance de fer. Bien sûr, il a perdu ce match à Roland‐Garros, accablé par le soleil. Mais à part ça, il a tout gagné. Et si l’on regarde ses perfor­mances depuis le début du tournoi, il est bien en deçà du niveau auquel on pouvait s’at­tendre. On dirait qu’il doute de son jeu. Il est agacé, ce qu’il ne montre géné­ra­le­ment jamais. D’un autre côté, il y a Novak, qui devrait être dans le doute. Ses perfor­mances ces quatre ou cinq derniers mois sont vrai­ment bien en deçà de son niveau habi­tuel. Il pour­rait donc être en proie au doute à l’ap­proche de Wimbledon. Mais contre Tstsipas au deuxième tour, je ne me souviens pas l’avoir vu jouer aussi bien depuis très long­temps. Si l’on dresse un bilan des chances actuelles des deux joueurs, Novak est le favori. »

Pour rappel, Jannik Sinner, tenant du titre, et Novak Djokovic, septuple lauréat du tournoi, peuvent se retrouver en demi‐finales. 

Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 09:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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