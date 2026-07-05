S’il considérait Jannik Sinner comme le favori de Wimbledon avant le début du tournoi, Patrick Mouratoglou a expliqué dans une vidéo Instagram avoir changé d’avis à l’issue de la première semaine.
« Deux favoris à Wimbledon cette année, Sinner et Djokovic. On aurait pu s’attendre à voir Sinner plus haut, Djokovic plus bas, au début du tournoi. Et c’est tout le contraire. Quand on y réfléchit, Sinner a presque tout gagné ces quatre ou cinq derniers mois. On aurait donc pu s’attendre à ce qu’il arrive à Wimbledon avec une confiance de fer. Bien sûr, il a perdu ce match à Roland‐Garros, accablé par le soleil. Mais à part ça, il a tout gagné. Et si l’on regarde ses performances depuis le début du tournoi, il est bien en deçà du niveau auquel on pouvait s’attendre. On dirait qu’il doute de son jeu. Il est agacé, ce qu’il ne montre généralement jamais. D’un autre côté, il y a Novak, qui devrait être dans le doute. Ses performances ces quatre ou cinq derniers mois sont vraiment bien en deçà de son niveau habituel. Il pourrait donc être en proie au doute à l’approche de Wimbledon. Mais contre Tstsipas au deuxième tour, je ne me souviens pas l’avoir vu jouer aussi bien depuis très longtemps. Si l’on dresse un bilan des chances actuelles des deux joueurs, Novak est le favori. »
Pour rappel, Jannik Sinner, tenant du titre, et Novak Djokovic, septuple lauréat du tournoi, peuvent se retrouver en demi‐finales.
Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 09:24