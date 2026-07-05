S’il consi­dé­rait Jannik Sinner comme le favori de Wimbledon avant le début du tournoi, Patrick Mouratoglou a expliqué dans une vidéo Instagram avoir changé d’avis à l’issue de la première semaine.

« Deux favoris à Wimbledon cette année, Sinner et Djokovic. On aurait pu s’at­tendre à voir Sinner plus haut, Djokovic plus bas, au début du tournoi. Et c’est tout le contraire. Quand on y réflé­chit, Sinner a presque tout gagné ces quatre ou cinq derniers mois. On aurait donc pu s’at­tendre à ce qu’il arrive à Wimbledon avec une confiance de fer. Bien sûr, il a perdu ce match à Roland‐Garros, accablé par le soleil. Mais à part ça, il a tout gagné. Et si l’on regarde ses perfor­mances depuis le début du tournoi, il est bien en deçà du niveau auquel on pouvait s’at­tendre. On dirait qu’il doute de son jeu. Il est agacé, ce qu’il ne montre géné­ra­le­ment jamais. D’un autre côté, il y a Novak, qui devrait être dans le doute. Ses perfor­mances ces quatre ou cinq derniers mois sont vrai­ment bien en deçà de son niveau habi­tuel. Il pour­rait donc être en proie au doute à l’ap­proche de Wimbledon. Mais contre Tstsipas au deuxième tour, je ne me souviens pas l’avoir vu jouer aussi bien depuis très long­temps. Si l’on dresse un bilan des chances actuelles des deux joueurs, Novak est le favori. »

Pour rappel, Jannik Sinner, tenant du titre, et Novak Djokovic, septuple lauréat du tournoi, peuvent se retrouver en demi‐finales.