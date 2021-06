Le coach de Serena Williams s’est exprimé chez nos confrères de Métro et après un Roland‐Garros raté, il semble que l’idée soit main­te­nant d’être positif et très très confiant : « Si vous n’êtes pas prêt, vous n’êtes pas prêt. C’est comme ça. Je n’ai pas de regrets à penser : ‘Oh merde, nous avons eu une oppor­tu­nité. Je pense que tout tourne autour d’elle. Tu peux mettre le tirage le plus dur de la planète ; si Serena est prête, elle va écraser tout le monde. C’est ce que je pense » a déclaré Patrick.

Pour que l’on ne se méprenne pas sur ses propos, Patrick a aussi précisé : « J’ai du respect pour tous les joueurs mais Serena est diffé­rente. Si elle se retrouve, comme elle est quand elle est Serena, alors celui qui est dans le tirage ne sera pas une menace. »