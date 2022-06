Dans une nouvelle vidéo sur sa page Instagram, Patrick Mouratoglou explique en quoi Matteo Berrettini fait office de « grande menace » pour ses adver­saires sur gazon. Pour rappel, l’Italien, fina­liste à Wimbledon l’an dernier, sacré pour son retour à Stuttgart dimanche quelques mois après son opéra­tion à la main droite, est déjà en quarts de finale au Queen’s où il défend son titre. Il va affronter Tommy Paul ce vendredi.

« Voici trois raisons pour lesquelles vous ne voulez pas jouer Matteo sur gazon. D’abord, il a un énorme service. Ce n’est pas seule­ment puis­sant, c’est aussi super précis. Sur gazon, c’est encore plus diffi­cile de retourner, permet­tant à Matteo de gagner beau­coup points gratuits, ce qui pousse ses adver­saires à gagner leurs jeux de service. Deux, son coup droit est l’un des plus gros du circuit. Avoir une arme comme celle‐ci permet à Matteo de gagner des points courts, ce qui est essen­tiel sur l’herbe. Dans ses jeux de service, si le retour revient, Matteo trouve son coup droit et cherche à mettre son adver­saire en diffi­culté ou à frapper un coup gagnant. Trois, il a un slice effi­cace. Bien que son revers soit son coup le plus faible, Matteo a déve­loppé un très bon slice, idéale sur l’herbe. Il l’uti­lise pour forcer ses adver­saires à frapper vers le haut, ce qui lui donne plus d’op­por­tu­nités d’at­ta­quer avec son coup droit », a analysé l’en­traî­neur français.