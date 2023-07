C’était l’affiche fran­co­phone du jour entre Corentin Moutet (71ème) et Richard Gasquet (51ème).

Après une entame de match plutôt accroché, Corentin Moutet prenait petit à petit le dessus sur « Richie » qui semblait privé de solu­tion face aux varia­tion et la couver­ture de terrain de son compatriote.

Le duel attendu n’eu donc pas vrai­ment lieu et le plus jeune des deux Français, trop solide en défense, s’impose faci­le­ment en trois manches 6−3,7−5,7−5 en deux heures et vingt‐cinq minutes de match.

La « Mout » sera donc au second tour et retrou­vera le vain­queur de la confron­ta­tion entre Roman Safiullin (92 ème mondial) et Robert Bautista Agut (23ème).