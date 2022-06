Carlos Moya a donné une inter­view exclu­sive à nos confrères d’Eurosport Espagne. Il fait le bilan de la saison de Rafael Nadal et évoque avec sincé­rité les six mois qui viennent et les objec­tifs de son joueur qui vise main­te­nant clai­re­ment le Grand Chelem même si cela n’a pas l’air de perturber sa vie quotidienne.

« C’est un objectif réaliste, pour l’ins­tant il est le seul à pouvoir l’at­teindre cette année. C’est la première fois dans sa carrière qu’il est en mesure d’y parvenir, mais nous voyons cela comme quelque chose de loin­tain, il est à mi‐chemin. Pour l’ins­tant, il ne perd pas le sommeil à cause de cela. En tant qu’é­quipe, peu de choses nous empêchent de dormir la nuit et celle‐ci n’en fait pas partie. Nous devons y aller petit à petit, ce n’est pas quelque chose dont nous parlons, ce n’est pas un objectif prio­ri­taire, même si nous n’al­lons pas y renoncer »