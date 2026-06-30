Huitième de fina­liste de Wimbledon en 2024, le « bombar­dier » fran­çais Giovanni Mpetshi Perricard a été battu pour la deuxième fois de suite au premier tour du Grand Chelem londonien.

Écarté en quatre sets (6–7[6], 7–6[9], 6–2, 6–3) par l’Allemand Yannick Hanfmann (56e mondial), le 83e joueur mondial semble inspirer un peu moins de crainte à ses adver­saires avec son arme prin­ci­pale, le service. C’est en tout cas l’ana­lyse du jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break.

Normalmente se piensa que Mpetshi‐Perricard es un hueso durí­simo en hierba, por el tremendo saque que tiene.



Los números nos dicen que no.



Se va de la gira, este año, con solo dos victo­rias y fuera a las primeras de cambio en #Wimbledon. Su balance global es de 7–10 en esta… pic.twitter.com/99v7enk2PT — José Morón (@jmgmoron) June 30, 2026

« On consi­dère géné­ra­le­ment que Mpetshi‐Perricard est un adver­saire redou­table sur gazon, en raison de son service redou­table. Les chiffres nous prouvent le contraire. Il termine la saison cette année avec seule­ment deux victoires et une élimi­na­tion dès le premier tour à Wimbledon. Son bilan global sur cette surface est de 7–10. Ma sensa­tion, c’est que son service a perdu de sa puis­sance. Je ne sais pas, j’ai l’im­pres­sion qu’il ne fait plus autant de dégâts qu’a­vant. Si l’on consi­dère que le Français ne dispose pas de beau­coup d’autres armes, si son service ne l’aide pas, il devient un joueur moins dange­reux. Dans le tennis actuel, où l’on trouve des joueurs aussi complets, il est essen­tiel d’en­ri­chir son réper­toire de nombreux coups, sous peine d’être très vulnérable. »