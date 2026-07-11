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Muchova après sa défaite en finale contre Noskova : « J’ai du mal à trouver les mots, mais je vais commencer par Linda, mon ancienne amie »

Par
Baptiste Mulatier
-
2014

Battue par sa compa­triote Linda Noskova ce samedi à Wimbledon, dans un duel 100% tchèque, Karolina Muchova a perdu sa deuxième finale de Grand Chelem après Roland‐Garros 2023. 

Lors de la céré­monie de remise des prix, la 9e joueuse mondiale a tenté de garder le sourire malgré la décep­tion et les larmes. 

« C’est vrai­ment diffi­cile de trouver les mots. Mais je vais commencer par Linda, mon ancienne amie. Je plai­sante, évidem­ment… enfin, en quelque sorte. Tu es si jeune. C’était ta première finale de Grand Chelem. La façon dont tu as géré cette épreuve et dont tu as joué était vrai­ment incroyable. Mais au‐delà de tout cela, tu es avant tout une personne et un être humain très gentil. Félicitations à toi et à ton équipe. Vous le méritez. »

Publié le samedi 11 juillet 2026 à 19:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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