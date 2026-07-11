Battue par sa compatriote Linda Noskova ce samedi à Wimbledon, dans un duel 100% tchèque, Karolina Muchova a perdu sa deuxième finale de Grand Chelem après Roland‐Garros 2023.
Lors de la cérémonie de remise des prix, la 9e joueuse mondiale a tenté de garder le sourire malgré la déception et les larmes.
Karolina Muchova to Linda Noskova after losing to her in the Wimbledon final— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 11, 2026
“It’s really tough to find any words. But I’ll start with Linda, my ex friend.” 😭😭😭😭😭
“I’m kidding obviously, kind of 😂. You’re so young. This was your first final of a slam. The way you handled… pic.twitter.com/DEp8C1jXvB
« C’est vraiment difficile de trouver les mots. Mais je vais commencer par Linda, mon ancienne amie. Je plaisante, évidemment… enfin, en quelque sorte. Tu es si jeune. C’était ta première finale de Grand Chelem. La façon dont tu as géré cette épreuve et dont tu as joué était vraiment incroyable. Mais au‐delà de tout cela, tu es avant tout une personne et un être humain très gentil. Félicitations à toi et à ton équipe. Vous le méritez. »
Publié le samedi 11 juillet 2026 à 19:56