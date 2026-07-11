Battue par sa compa­triote Linda Noskova ce samedi à Wimbledon, dans un duel 100% tchèque, Karolina Muchova a perdu sa deuxième finale de Grand Chelem après Roland‐Garros 2023.

Lors de la céré­monie de remise des prix, la 9e joueuse mondiale a tenté de garder le sourire malgré la décep­tion et les larmes.

Karolina Muchova to Linda Noskova after losing to her in the Wimbledon final



“It’s really tough to find any words. But I’ll start with Linda, my ex friend.” 😭😭😭😭😭



“I’m kidding obviously, kind of 😂. You’re so young. This was your first final of a slam. The way you handled… pic.twitter.com/DEp8C1jXvB — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 11, 2026

« C’est vrai­ment diffi­cile de trouver les mots. Mais je vais commencer par Linda, mon ancienne amie. Je plai­sante, évidem­ment… enfin, en quelque sorte. Tu es si jeune. C’était ta première finale de Grand Chelem. La façon dont tu as géré cette épreuve et dont tu as joué était vrai­ment incroyable. Mais au‐delà de tout cela, tu es avant tout une personne et un être humain très gentil. Félicitations à toi et à ton équipe. Vous le méritez. »