Par le passé, Andy Murray s’est trouvé dans la même posi­tion que Roger Federer. C’est ce qu’il a précisé lors de sa confé­rence de presse et visi­ble­ment cela a été plutôt diffi­cile à gérer.

« Je n’ai pas trouvé ça bizarre que Roger soit présent. Je veux dire que c’était bien qu’il soit là. Je pense que Sampras s’est assis là et a regardé Roger et Rafa, ces gars‐là. Je me suis assis et Rod Laver a assisté à de nombreux matches à l’Open d’Australie. Après, je suppose que cela peut être étrange pour certains obser­va­teurs, mais c’est aussi agréable de les voir là. Oui, j’en ai fait l’ex­pé­rience par le passé. Je veux dire que je ne trouve pas ça trop distrayant, pour être honnête »