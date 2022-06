Si Andy Murray espère encore jouer les premiers rôles spor­ti­ve­ment, il a aussi décidé de s’en­gager clai­re­ment poli­ti­que­ment en donnant l’en­semble de ses gains à Wimbledon à l’UNICEF dans le soutien des enfants en Ukraine.

Si le geste est beau, on peut juste noter que derniè­re­ment certains élus améri­cains ont pointé du doigt le fait que certaines aides ne semblaient pas arri­vées à bon port dans un pays qui est classé parmi les plus corrompus au monde.

« Il y a des familles et des enfants qui essaient de quitter le pays. Il y a aussi des familles dont les maisons sont détruites. Pour moi, l’édu­ca­tion était une chose assez impor­tante pour essayer d’aider les enfants qui sont dans des situa­tions diffi­ciles. J’ai senti que c’était une bonne chose à faire. Cela me donne un peu de moti­va­tion supplé­men­taire pour essayer de bien performer et de gagner des matchs »