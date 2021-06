La déli­vrance ! Près de 4 ans après sa dernière victoire à Wimbledon, contre Benoit Paire le 10 juillet 2017, Andy Murray renoue avec le succès, chez lui, sur le Centre Court. Solide, mobile, intel­li­gent, il écarte Nikoloz Basilashvili en 4 sets et 3h16 de jeu : 6–4, 6–3, 5–7, 6–3. Le public du All England Lawn Tennis and Croquet Club est conquis : son cham­pion sacré en 2013 et 2016, est de retour aux affaires ! Il revient de loin avec ses multiples problèmes aux hanches, et il ne s’est pas faci­lité la tâche.

Dans les deux premiers sets, Andy a beau­coup slicé pour contrôler la puis­sance du géor­gien. Il a bien servi, parfai­te­ment bien géré les fins de sets en brea­kant à chaque fois au meilleur des moments. Après trois manches maitri­sées, il aurait pu tran­quille­ment conclure lors­qu’il menait 5–1 dans la 3e manche. Mais Basilashvili, tenace, est revenu de loin et a enchaîné 6 jeux de suite pour revenir dans le match. Finalement, Andy Murray a rassuré sur son physique en contrô­lant le quatrième set, après une petite interruption.

Il affron­tera soit le Français Arthur Rinderknech soit Oscar Otte au 2e tour.