Même si Andy a enflammé le central cette semaine, le vrai test tennis­tique face à un joueur du niveau et du talent de Denis Shapovalov a rendu son verdict.

Et ce verdict est sans appel, l’Ecossais est loin de pouvoir rivaliser.

D’ailleurs, ce constat, Andy l’admet sans se cher­cher d’ex­cuses : « La chose la plus posi­tive est que j’ai passé une semaine de compé­ti­tion sans que je me sois blessé. Il y a eu des moments où je pense avoir produit du bon tennis. Ma plus grande erreur a été de ne pas boucler plus rapi­de­ment mes duels face à Basilashvili et Otte. Venant d’où je viens, j’ai besoin de gérer toute mon énergie. J’ai l’im­pres­sion que si j’avais mieux géré ces situa­tions, aujourd’hui aurait pu être diffé­rent. J’ai l’im­pres­sion que je peux jouer encore un bien meilleur tennis, mais pour cela, j’ai besoin de passer plus de temps à m’en­traîner », a déclaré l’Écossais.

Après ce bilan sans conces­sion, Andy a insisté sur le choc produit par cette cuisante défaite : « Cela fait deux ans que je mets beau­coup d’ef­forts pour revenir et évidem­ment perdre un match comme je l’ai fait aujourd’hui fait très mal. Pour pouvoir riva­liser avec des gars comme Denis, je dois être parfait autre­ment il est clair que c’est impos­sible de rivaliser »