Andy Murray mise énor­mé­ment sur Wimbledon. Alors forcé­ment, la bles­sure à l’ab­domen contractée lors de la finale du tournoi de Stuttgart contre Matteo Berrettini est arrivée au pire moment de la saison. Depuis dix jours, le Britannique a lancé une course contre la montre afin d’être prêt pour le Grand Chelem londo­nien. Toujours inquiet, il a fait le point pour le Guardian.

« Les deux prochains jours sont assez impor­tants pour moi. Je vais commencer à augmenter mon niveau et à me tester. J’espère que j’ai suffi­sam­ment récu­péré. C’est frus­trant d’être dans cette posi­tion pendant la prépa­ra­tion de Wimbledon. Mais le point positif pour moi est que j’ai traité des problèmes certai­ne­ment pires au cours des dernières années et que je les ai bien gérés », a tenté de se rassurer Sir Andy.