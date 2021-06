Andy Murray s’est confié à nos confrères britan­niques du Guardian. L’ancien numéro un mondial dévoile ses ambi­tions. S’il a conscient qu’il est encore loin de son meilleur niveau, il rêve de briller à Wimbledon. Quoi qu’il en soit, Murray ne comprend pas pour­quoi de nombreux experts lui conseillent de mettre un terme à sa carrière. Jouer au tennis et sa passion. Tant qu’il peut le faire, même si son corps lui joue des tours, il conti­nuera à se battre sur les courts, pour notre plus grand bonheur.

« Il y a beau­coup de gens qui me disent d’ar­rêter de jouer au tennis, que c’est triste, et ils ne veulent pas me voir jouer comme ça. Je leur dis : « Ne soyez pas tristes pour moi ! J’aime faire ça, et je choisis de le faire. Personne ne m’y oblige. » Tous les tests physiques que j’ai effec­tués en décembre et récem­ment montrent que ma condi­tion physique est aussi bonne qu’elle ne l’a jamais été. Oui, je veux gagner Wimbledon. Et oui, j’ai­me­rais être n°1 mondial. Mes attentes envers moi‐même sont toujours aussi élevées que lorsque j’avais 20 ans. Et l’une des années où j’ai gagné Wimbledon, je me suis retiré de Roland‐Garros et je me suis donné plus de temps pour me préparer sur gazon. Je ne dis pas que le résultat sera le même ! Si vous aimez faire quelque chose, pour­quoi arrêteriez‐vous simple­ment parce que vous ne le faites pas aussi bien qu’a­vant ? Oui, criti­quez mes perfor­mances et dites‐moi que je suis nul, ça va. Mais je vais conti­nuer jusqu’à ce que je ne puisse plus, parce que c’est ce que j’aime. »