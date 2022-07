Après avoir rejoint Andy Murray au palmarès de Wimbledon en deve­nant le premier joueur britan­nique à atteindre les demi‐finales de Wimbledion depuis 2016, Cameron Norrie a reçu le soutien du double vain­queur du tournoi dans une récente inter­view accordée à Yahoo Sports.

« Ces dernières années, nous avons vu des choses dans le tennis que personne n’at­ten­dait, comme Emma Raducanu, qui a remporté l’US Open. Novak a eu un match très diffi­cile contre Jannik Sinner et personne ne s’y atten­dait. Il s’en est sorti, mais c’était serré et Cameron est au même niveau que des gars comme Sinner en ce moment en termes de clas­se­ment et de résul­tats. Ça va être serré. C’est un obstacle incroya­ble­ment diffi­cile mais la chose dont vous pouvez être sûr avec Cam, c’est qu’il va se donner la meilleure chance de gagner parce qu’il va se battre sur chaque point, il va jouer extrê­me­ment dur et il ne rend la tâche facile à personne. »