Opposé à l’Australien Duckworth au premier tour de Wimbledon après le tirage au sort de ce vendredi, Andy Murray est en plus tombé dans la partie haute du tableau, la moins relevée où se trouve notam­ment la tête de série numéro une Novak Djokovic.

Interrogé quelques heures plus tôt par Bloomberg, le Britannique a confié être toujours convaincu de pouvoir décro­cher un troi­sième titre sur le gazon londo­nien après 2013 et 2016.

« Remporter un autre titre à Wimbledon fait partie de la moti­va­tion pour être encore sur le court. Je sais, évidem­ment, que ce sera une chose incroya­ble­ment diffi­cile à faire, mais je crois toujours que j’ai du grand tennis en moi. Je sais qu’il sera encore plus diffi­cile de gagner Wimbledon qu’il y a cinq ou six ans. Mais je continue à y croire, et je continue à travailler et à m’en­traîner aussi dur que possible pour essayer d’at­teindre cet objectif. »