Alos que le duel entre Dimitrov et Sinner aurait pu conti­nuer avec le toit ouvert, les orga­ni­sa­teurs ont décidé de le fermer. C’est donc fina­le­ment un nouveau match qui commence car les condi­tions ne sont plus vrai­ment les mêmes.

D’ailleurs, cette situa­tion n’a pas plus à l’un des maitres des lieux : Sir Andy Murray.

So ridi­cu­lous to close the roof at this stage of the match. At least an hour of light left….well over a set of tennis can still be played..its an outdoor tournament ! 👎