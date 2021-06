Andy Murray est de retour à Wimbledon, quatre après sa dernière parti­ci­pa­tion (défaite en quarts de finale contre Sam Querrey). Le Britannique a depuis traversé des moments extrê­me­ment diffi­ciles. Il a beau­coup souf­fert à cause de ses hanches. Mais il est toujours là. Il le doit en grande partie à son « amour du tennis », explique‐t‐il souvent. Avant son 1er tour contre Nikoloz Basilashvili, Murray a accordé un long entre­tien à La Nación. Il y explique ce qui fait la diffé­rence entre le Big 4, dont il fait partie, et les autres.

« Je pense que la passion est un facteur commun. Federer, Nadal, Djokovic et moi avons égale­ment une éthique de travail et une approche communes que d’autres joueurs plus jeunes n’ont pas de la même manière », a estimé Andy Murray.