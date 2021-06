Fort logi­que­ment invité par les orga­ni­sa­teurs sur cette édition 2021 de Wimbledon, Andy Murray était heureux de débar­quer en confé­rence de presse pour le media day. Le Britannique, qui a eu le temps de se tester toute cette semaine face à certains des meilleurs joueurs du monde dont Roger Federer, estime être en bonne forme et a hâte de débuter pour savoir vrai­ment où il en est.

« Ma prépa­ra­tion ne s’est pas trop mal déroulée. J’ai eu de bonnes sessions avec des top players. J’aurais voulu en faire plus, m’en­traîner davan­tage, mais il faut gérer la partie physique aussi, c’est impor­tant pour moi après tous mes problèmes physiques. Je veux commencer en me sentant frais et à l’aise. La chose posi­tive, c’est que je me suis senti compé­titif face à tous les joueurs avec qui je me suis entraîné cette semaine. Si ça tient physi­que­ment, je pense que je peux faire quelque chose de correct. De toute évidence, une fois que je suis sur le court, mes attentes sont encore élevées. »