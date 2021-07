Il y avait hier soir une ambiance tota­le­ment folle sur le center court notam­ment après que le toit soit mis en place. Une ambiance digne de la NBA ou encore d’un gros match de foot­ball. Andy Murray a vite compris qu’il devait utiliser toute cette énergie pour parvenir à lutter face à un adver­saire très coriace. Comme il l’a expliqué en confé­rence de presse, il a mis en place une tech­nique très spéciale pour être connecté avec les fans : « Cette ambiance, ces émotions, c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai continué à jouer au tennis. Ce n’est pas la seul, mais jouer avec cet envi­ron­ne­ment cela construit de sacrés souve­nirs et c’est quelque chose pour lequel on veut se battre et conti­nuer. Au cours de la dernière heure , j’ai senti que j’avais besoin de plus d’énergie. J’ai essayé de me connecter davan­tage avec les gens. J’ai simple­ment choisi quelques fans dans les tribunes, et je les ai conti­nuel­le­ment regardés presque à chaque point pour établir une connexion. J’ai essayé de me connecter avec eux et je pense que cela a fonc­tionné. J’étais conscient à ce moment‐là de la bonne ambiance qui se crée dans un match de tennis. C’est un senti­ment merveilleux de vivre quelque chose comme ça. »