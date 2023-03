Andy Murray s’est exprimé auprès de la BBC sur la future déci­sion que Wimbledon doit prendre au sujet des joueurs russes et biélorusses.

« C’est vrai­ment diffi­cile et je compatis avec les joueurs qui n’ont pas pu jouer l’année dernière, mais je comprends aussi la situa­tion et pour­quoi il est très diffi­cile pour Wimbledon de prendre une déci­sion à ce sujet. Je crois comprendre qu’ils seront auto­risés à jouer et je ne vais pas devenir fou si c’est le cas. Mais si Wimbledon suit une autre voie, je le compren­drais » a déclaré l’Ecossais qui a tout de suite soutenu l’Ukraine depuis le début du conflit.