Andy Murray est de retour à Wimbledon ! Quatre après sa dernière parti­ci­pa­tion, le Britannique va retrouver le Center Court ce lundi, contre Nikoloz Basilashvili. Mais atten­tion, le double‐vainqueur du tournoi de 34 ans a bien l’in­ten­tion de revenir en 2022.

« Je ne veux pas que ce soit mon dernier Wimbledon, ce n’est pas un plan. Ce n’est pas mon inten­tion d’être avec le senti­ment que je dis au revoir cette année, je veux conti­nuer à jouer », a assuré Andy Murray, avant de se souvenir de ses deux sacres au All‐England Club : « Gagner Wimbledon était extrê­me­ment surréa­liste. C’est ce pour quoi j’avais travaillé toute ma vie. Je me sentais étrange quand j’ai réalisé ce rêve. Il m’est diffi­cile de me rappeler comment était le match, j’étais très abasourdi après l’avoir gagné. Les jours suivants, je devais tout assi­miler.. Je me suis davan­tage amusé lors de ma victoire en 2016 car j’ai pu évaluer plus clai­re­ment ce que je réali­sais. »