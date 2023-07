Andy Murray est encore « vivant » et il compte bien profiter de sa forme encore un bout de temps comme il l’a expliqué à Sky Sport.

« Je suis très fier de ce qui s’est passé avec ma hanche, car j’étais au sommet de ma carrière lorsque le problème a vrai­ment commencé, ce qui a été une période très diffi­cile pour moi, mais je ne savais pas non plus quand j’al­lais pouvoir reprendre la compé­ti­tion au plus haut niveau après mon opéra­tion. C’est pour­quoi les athlètes doivent profiter au maximum pendant qu’ils en sont encore capables, car si je devais avoir une autre grosse bles­sure ou si quelque chose arri­vait à la hanche en métal, ce serait fini pour moi. Je n’es­saie­rais pas de revenir d’une autre opéra­tion ou d’une chirurgie majeure, alors je veux conti­nuer à jouer un peu plus long­temps. Je sais que cela ne durera pas éter­nel­le­ment, mais j’ai une idée de la date à laquelle j’ai­me­rais en finir, et ce n’est pas cette année à Wimbledon »