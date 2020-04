Dans des propos relayés par Sky Sports, Andy Murray a réagi à l’annulation de Wimbledon et a fait preuve de sagesse : « Je suis très triste de l’annulation des tournois du Queen’s et de Wimbledon. Mais avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, la santé est certainement la chose la plus importante. J’espère retrouver le gazon l’année prochain et que tout le monde reste en sécurité et en bonne santé. »