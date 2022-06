Andy pensait pouvoir réaliser quelque chose de grand lors de cette édition 2022 de Wimbledon.

Au final, il sort en 4 sets au 2ème tour face à un John Isner des grands jours.

Incroyable au service, John a crucifié l’Ecossais qui n’a jamais baissé les bras.

C’est d’ailleurs l’une de ses grandes qualités.

Alors qu’il ne parvient pas à revenir au plus haut, et après une « fausse » retraite, Andy veut quand même conti­nuer son chemin.

« J’arrivais à Wimbledon avec le senti­ment que je pouvais faire un bon parcours », a‑t‐il déclaré. Si vous jouez contre des gars de haut niveau dès le début de l’évé­ne­ment, cela rend évidem­ment les choses plus diffi­ciles. Je veux vrai­ment essayer d’amé­liorer mon clas­se­ment à un niveau qui me permette d’être tête de série dans les tour­nois du Grand Chelem. Si ce n’est pas d’ici l’US Open, alors j’irai à l’Australian Open l’année prochaine. L’une des raisons pour lesquelles il est impor­tant d’amé­liorer son clas­se­ment et d’es­sayer d’être tête de série est d’éviter de jouer des joueurs de haut niveau et des gars dange­reux comme ça au début des tour­nois. C’est l’un de ces matchs qui, si je m’en étais sorti, qui sait ce qui se serait passé » a expliqué Andy.

Il est vrai qu’avec des si.…