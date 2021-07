Fin du deuxième tour où tous les joueurs fran­çais sont passés à la trappe. Place désor­mais aux seizièmes de finale et à la partie haute du tableau où le gran­dis­sime favori Novak Djokovic n’aura pas droit aux faveurs du Centre Court. Les orga­ni­sa­teurs lui ont préféré les locaux Dan Evans et Andy Murray respec­ti­ve­ment opposés à Sebastian Korda et Denis Shapovalov.

À noter les duels entre Fabio Fognini et Andrey Rublev sur le n°3 et celui entre Frances Tiafoe et Karen Khachanov sur le 18. Servez‐vous.

Découvrez le programme complet de la journée de vendredi à Wimbledon ci‐dessous :

Centre Court – À partir de 14h30, heure française

Court n°1 – À partir de 14h, heure française

Court n°2 – À partir de 12h, heure française

Court n°3 – À partir de 12h, heure française

Court n°12 – À partir de 12h, heure française

Court n°18 – À partir de 12h, heure française