Il y a dix ans, en 2013, Andy Murray et Marion Bartoli rempor­taient Wimbledon pour la première fois. A l’oc­ca­sion de cet « anni­ver­saire », l’an­cien numéro 1 mondial a été ques­tionné sur la Française lors de sa confé­rence de presse après sa victoire au 1er tour contre Ryan Peniston (6−3, 6–0, 6–1).

Le Britannique a insisté sur les méthodes d’en­traî­ne­ment parti­cu­lières concoc­tées par Walter Bartoli, le père de Marion.

« Nous n’avons pas dansé (lors du bal des vain­queurs, ndlr), je peux vous le dire (sourire). Mais je me suis toujours très bien entendu avec elle. Elle a toujours été incroya­ble­ment gentille. J’espère qu’elle ne m’en voudra pas de dire cela, mais beau­coup de gens ont regardé la façon dont elle s’en­traî­nait, dont elle prati­quait et tout le reste, et ont trouvé cela assez étrange parce que c’était très diffé­rent, très peu ortho­doxe par rapport à beau­coup d’autres joueurs. Elle s’in­ves­tis­sait toujours à 100% dans tout ce qu’elle faisait. Mon opinion sur tous les joueurs de tennis est que la meilleure chose que l’on puisse dire d’eux est qu’ils ont atteint leur poten­tiel. Je suis convaincu que c’est ce qu’elle a fait. Elle a fait un parcours extra­or­di­naire ici. Sa façon d’aborder le jeu est très, très diffé­rente. Je n’ai jamais vu ce qu’elle faisait dans la salle de sport ou sur le terrain d’en­traî­ne­ment, je n’ai jamais vu beau­coup d’autres joueuses faire ce genre de travail. Ça a marché pour elle. Elle a eu une carrière brillante. »

« Qu’est‐ce qu’il faut pour gagner un tournoi du Grand Chelem ? ». La réponse de Marion Bartoli à cette inter­ro­ga­tion en novembre 2021 permet de mieux comprendre les propos d’Andy Murray.