En confé­rence de presse, Rafa Nadal n’a pas pu esquisser le moindre sourire pour évoquer sa victoire. Comme il l’a précisé avec beau­coup de calme, il est main­te­nant habitué en quelque sorte à jouer avec une bles­sure. Il a juste essayé de s’adapter pour tenter de l’emporter et de survivre dans le tournoi. En ce qui concerne la suite, il n’avait aucune idée de ce qui va être possible, les examens de ce jeudi vont être décisifs.

« Je ne sais pas, honnê­te­ment. Je ne peux pas donner de réponse claire car je ne sais pas ce qui va se passer. Si j’avais déjà pris une déci­sion, je ne serais pas ici et je ne ferais pas de spec­tacle. Si je suis ici, c’est parce que je suis honnête et que je n’ai pas pris de déci­sion. J’ai besoin de connaître diffé­rentes opinions et de tout véri­fier correc­te­ment. C’est quelque chose d’en­core plus impor­tant que de gagner Wimbledon, c’est la santé. Nous verrons comment ça se passe »