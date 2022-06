Bousculé par un épatant Francisco Cerundolo, ce mardi au premier tour de Wimbledon, Rafael Nadal, qui n’a d’ailleurs pas caché sa joie après la balle de match, s’est exprimé au micro du Centre Court en expli­quant pour­quoi cette victoire est si impor­tante pour lui.

« Tout le mérite revient à Francisco (Cerundolo), il a commencé à jouer de façon phéno­mé­nale et je n’avais pas joué sur gazon depuis trois ans. C’est une surface sur laquelle on ne joue pas très souvent, surtout dans mon cas, pour diffé­rentes raisons. Chaque jour est un test, et ce premier match était impor­tant. Cette victoire est la plus belle, car elle me permet de m’en­traîner demain (mercredi) et de rejouer dans deux jours. »