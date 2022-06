Rafael Nadal, soulagé par le trai­te­ment par radio­fré­quence à son pied gauche, a mis fin au suspens lors d’une confé­rence de presse à Majorque vendredi. Il se rendra à Londres lundi afin de parfaire sa prépa­ra­tion pour Wimbledon, qui se dérou­lera du 28 juin au 10 juillet. Il n’a plus foulé le gazon du All‐England Club depuis 2019. Finaliste en 2011 pour la dernière fois dans le temple du tennis, il se veut donc prudent au moment d’évoquer un possible sacre.

« Je suis excité par la possi­bi­lité de jouer à Wimbledon. Je n’ai pas joué sur le gazon depuis trois ans, je dois donc être patient. C’est une surface très compli­quée car des choses illo­giques se produisent. Je sais que les premiers tours sont très diffi­ciles et que je vais devoir survivre. C’est vrai que la deuxième semaine, c’est un tournoi plus normal avec l’évo­lu­tion du terrain. Je vais avoir une semaine d’en­traî­ne­ment à Londres, je vais jouer deux matchs à Hurlingham (exhi­bi­tion avec Djokovic, Alcaraz et Ruud, ndlr) et on verra comment ça se passe. »