Ce Wimbledon restera dans l’his­toire. Mais pas pour les bonnes raisons.

Déjà privé de points par l’ATP et la WTA suite à sa déci­sion d’ex­clure le numéro 1 mondial, Daniil Medvedev, ainsi que tous les autres joueurs russes et biélo­russes, le Grand Chelem londo­nien a encore perdu deux cadors à cause de tests posi­tifs au covid‐19 : Marin Cilic et Matteo Berrettini, fina­liste en 2021 et l’un des grands favoris cette année.

Le scénario pour­rait même devenir encore plus drama­tique pour le All‐England Club. Il y a quelques jours, Rafael Nadal s’est entraîné avec Berrettini et Novak Djokovic avec Marin Cilic. Ces cham­pions, contents de se retrouver, ont pris des photos et discuté, sans respecter les fameuses distances exigées pendant la pandémie, et logi­que­ment oubliées depuis quelques mois.

5 days ago Rafa & Novak prac­ticed with Berrettini & Cilic who are now both out of #Wimbledon because of Covid 😬 pic.twitter.com/0Ec4ku2QBE — Not Rafael Nadal 🇫🇷🌱 (@RaphaelDabadie) June 28, 2022

Wimbledon et les fans de tennis tremblent. Rafael Nadal fait son entrée en lice ce mardi après‐midi contre Francisco Cerundolo.