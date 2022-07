Difficile de faire une confé­rence de presse à Wimbledon sans que le sujet Roger Federer soit abordé par les médias. Cela a encore été le cas ce samedi quand Nadal s’est présenté devant la presse.

« C’est une chose néga­tive que Federer ne soit pas là, mais c’est la vie. Le temps passe et l’hor­loge ne s’ar­rête jamais. Nous devons nous habi­tuer à ces choses. Bien sûr, ma rela­tion avec Roger a toujours été excel­lente, c’est proba­ble­ment mon plus grand rival. Il est diffi­cile de décrire tout ce que nous avons partagé sur le terrain. Il me manque sur le circuit. Le tennis lui manque aussi, les tour­nois, les fans, tout le monde. Pas seule­ment ici à Wimbledon. Roger Federer est impor­tant dans chaque tournoi. Il est regretté à chaque événe­ment de tennis »