Carlos Alcaraz est sorti vain­queur d’un match incroyable pour remporter son deuxième titre en Grand Chelem, le premier à Wimbledon.

Tout le monde du tennis est complè­te­ment fan du prodige sspa­gnol et ce n’est pas son compa­triote Rafael Nadal qui dira le contraire.

Le Majorquin n’a pas tardé à réagir au titre du numéro 1 mondial sur son compte Twitter.

Enhorabuena @carlosalcaraz . Nos has dado una alegría inmensa hoy y seguro que nuestro pionero en el tenis español, Manolo Santana, también ha estado animando allá dónde esté como de Wimbledon al que hoy te has unido.

« Félicitations Carlos. Tu nous as donné une immense joie aujourd’hui et je suis sûr que notre pion­nier du tennis espa­gnol, Manolo Santana, t’a égale­ment encou­ragé partout où il se trou­vait, comme à Wimbledon, que tu as rejoint aujourd’hui. Je t’embrasse très fort et profite de ce moment ! Champion !!! » a déclaré Rafael Nadal.