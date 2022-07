De passage en confé­rence de presse ce lundi soir après sa victoire face à Van De Zandschulp en huitièmes de finale de Wimbledon, Rafael Nadal, après avoir refusé de s’ex­primer sur son bandage aux abdo­mi­naux, s’est exprimé sur son niveau de jeu qui progresse de match en match.

« J’ai fait un gros effort pour être ici, à Wimbledon. Il faut beau­coup d’ef­forts physiques et mentaux pour jouer ce tournoi après la façon dont les choses se sont passées ces deux derniers mois. Je n’avais pas joué depuis trois ans et je voulais revenir ici. C’est pour­quoi cela signifie telle­ment pour moi d’être en quarts. J’ai l’im­pres­sion que ma balle fait plus de dégâts qu’au début du tournoi, elle se déplace plus vite avec mon coup droit et mon revers. Le slice fonc­tionne égale­ment. Ce n’est pas facile de faire la tran­si­tion, surtout après ne pas avoir joué ici pendant un certain temps. Il est main­te­nant temps de faire des pas en avant si je veux garder mes chances de remporter le tournoi. »